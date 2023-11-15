Париж, 15 ноября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Париж выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году. Об этом 15 ноября сообщило агентство AFP.

РИА Новости Башар Асад

По его данным, всего выдано четыре ордера, также в отношении брата сирийского лидера, командующего Республиканской гвардией СирииМахера Асада и двух генералов. Всем обвиняемым вменяются преступления против человечества и соучастие в военных преступлениях.

Впервые сообщения об использовании химоружия в Сирии появились в декабре 2012 года, когда, по заявлениям сирийской оппозиции, в пригороде Хомса в результате химатаки погибли люди. Позднее, в июле 2013 года, в ООН заявили о получении 13 сообщений о применении химоружия в Сирии. Спустя месяц эксперты подтвердили ещё пять случаев, в том числе в Восточной Гуте, где якобы из-за обстрела снарядами с нервно-паралитическим газом погибли до 1700 человек. Власти Сирии опровергали эти обвинения.

США обвинили в применении химоружия правительство Сирии, Россия, Иран и сама Сирия обвинили в этом оппозицию. Страны регулярно сообщали о доказательствах вины обеих сторон конфликта, но их подробности не разглашались, либо признавались сторонами неубедительными. Россия представила план ликвидации сирийского химоружия, 27 сентября 2013 года его одобрил Совет безопасности ООН, вскоре Сирия задекларировала 1,3 тыс. тонн отравляющих веществ.