Москва, 15 ноября, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российские военные на херсонском направлении впервые уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Cobra Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил 15 ноября официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «МСТА-Б», две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra», — сообщил Конашенков.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 60 военных.

В Минобороны России также сообщили, что украинские силы за минувшие сутки лишились до 210 военных на краснолиманском и купянском направлениях в зоне спецоперации. Потери противника на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях составили около 400 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре российские военные в районе посёлка Работино в Запорожской области впервые уничтожили британский танк Challenger 2 украинской армии. Глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что это первый случай уничтожения танка этой модели российскими военными. Танк находился в составе 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.