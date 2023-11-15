Липецк, 15 ноября, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В Липецкой области полковник МВД по фамилии Сиделев сдал в металлолом водонапорную башню, находившуюся на территории гостиницы регионального управления МВД.

Ilya Galakhov/Global Look Press

Как рассказал источник ИА Регнум, в ноябре прошлого года начальник отдела технической эксплуатации Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Липецкой области — полковник Сиделев приказал подчинённым пропустить на территорию загородной гостиницы МВД работников местного ООО «Вторцветмет», которые башню демонтировали и увезли в неизвестном направлении.

Согласно документам, стоимость башни оценивалась в 864 242 рубля, которые полковник в итоге потратил на себя. Теперь Сиделеву грозит от трёх до восьми лет лишения свободы.

Обстоятельства исчезновения водонапорной башни внимательно изучают следователи регионального подразделения Следственного комитета России.

4 октября ИА Регнум писало, что в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД стал фигурантом сразу двух уголовных дел из-за чужой взятки и собственной попытки мошенничества. Как рассказал источник, в отношении капитана полиции Сергея Б. возбудили новое дело по статье о мошенничестве из-за взятки в два iPhone 14.