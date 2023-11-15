Лондон, 15 ноября, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Глагол «галлюцинировать» стал главным словом 2023 года по версии Кембриджского словаря английского языка. Как отметили в сообщении на сайте словаря, это слово приобрело новое значение с развитием технологии искусственного интеллекта (ИИ).

(сс) Andrew Dunn Кембридж

Кембриджский словарь определяет этот термин как произведение ИИ «ложной информации».

Как указали составители словаря, «галлюцинировать» стало одним из многих слов, которые в этом году обрели дополнительные значения в свете развития искусственного интеллекта.

Отмечено, что в 2023 году наблюдался всплеск интереса к ИИ из-за обилия выпущенных инструментов, таких как ChatGPT, Bard, DALL-E и BingAI. С этими новыми технологиями пришёл и новый язык. Так, в числе новых терминов, включённых в словарь, ― слова и выражения «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и GPT. При этом некоторые уже существующие слова приобрели новое значение.

Как сообщало ИА Регнум, британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом 2023 года «AI» (ИИ, искусственный интеллект).

В 2022 году Оксфордский словарь признал словом года сленговое выражение goblin mode («режим гоблина»), которое используется для обозначения чрезвычайно эгоистичной модели поведения. В издательстве Оксфордского университета пояснили, что человек, ведущий себя так, отвергает общественные нормы и ожидания, проявляет лень, неопрятность и жадность.