Москва, 15 ноября, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 15 ноября, что столица досрочно выполнила задание Минобороны России по контрактникам на 2023 год. Как сообщил градоначальник, в армию записались более 22 тыс. человек.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Минобороны, но мы не прекращаем приём добровольцев, желающих достаточно много», — заявил Собянин журналистам в Едином пункте отбора на контрактную службу на улице Яблочкова.

Мэр поблагодарил присутствующих за их выбор пойти в армию. Как отметил Собянин, это не просто служба, а участие в специальной военной операции, которая, даже при полном оснащении техникой и технологиями не будет работать без людей. Мэр пожелал контрактникам вернуться с победой.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября, во время посещения полигона Алабино, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала года около 410 тыс. человек подписали контракты на военную службу. По его словам, работа по привлечению контрактников идёт хорошо и будет продолжаться далее, оттока со службы не наблюдается, желающих заключить контракт становится всё больше. Тогда же зампредседателя Совбеза отметил, что в России фиксируется «невиданный с момента окончания Великой Отечественной войны» уровень роста производства вооружения и военной техники.