Челябинск, 15 ноября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Грузовик, у которого отказали тормоза, столкнулся с девятью автомобилями на трассе М5 «Урал» в Челябинской области. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что ДТП с участием десяти автомобилей произошло на 1590-м километре автодороги М5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области.

«Водитель автомобиля Scania, по предварительным данным, при движении на спуске вследствие отказа тормозной системы допустил столкновение с девятью транспортными средствами», — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, движение в этом районе перекрыли в обоих направлениях.

Как сообащло ИА Регнум, ранее, 15 ноября, стало известно, что супруга блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория погибла в ДТП с рейсовым автобусом на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Блогер рассказал, что специально отправил жену на рейсовом автобусе, так как считал такой способ передвижения более безопасным.

Ранее в этот же день грузовик сбил пешехода на 78-м километре внешней стороны МКАД. Из-за ДТП движение в этом районе было на тот момент затруднено.