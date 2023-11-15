Москва, 15 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. В Москве 14 ноября начался эксперимент по имитации космического полёта на Луну длительностью в год с участием шестерых добровольцев. Об этом сообщили «Известия».

Кадр из видео

Из шестерых участников эксперимента четыре — девушки. Для них создали внеземные условия в экспериментальном комплексе с управляемой средой обитания. Также им создадут имитацию выхода на лунную поверхность.

«У нас, нужно подчеркнуть, очень творческая группа. Практически все в той или иной степени обладают различными навыками, творческими способностями и так далее. Уверен, что к сложным ситуациям мы будем подходить также творчески. С любовью, с уважением друг к другу», — сообщил журналистам перед «полётом» командир экипажа Юрий Чеботарев.

Все добровольцы прошли жёсткий отбор. Их лишали сна, высаживали в Подмосковье в холодную погоду без еды и нужной экипировки, чтобы проверить готовность к сложным ситуациям. На основе данных, полученных в ходе эксперимента, учёные будут готовить реальный полёт на Луну.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 26 ноября заявил, что Россия продолжит лунную программу, несмотря на нештатную ситуацию с межпланетной станцией «Луна-25». Он подчеркнул, что допущенные ошибки проанализируют, чтобы учесть в дальнейшей работе.