Москва, 15 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Разрешить совершение сделок <…> изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ЮэСэМ», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле правительство Великобритании ввело санкции против российской компании USM Holdings Limited, основателем которой является предприниматель Алишер Усманов. Тогда британские власти добавили 11 новых позиций в санкционный список против России.

Президент в августе 2022 года подписал указ, разрешающий сделки с долями лиц из недружественных стран в ряде российских стратегических предприятий, важных компаний-недропользователей и банков только на основании специального разрешения главы государства. Сначала указ распространялся на период до конца 2022 года, но в декабре его продлили на 2023 год.