Омск, 15 ноября, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Омская область повышает инвестиционную привлекательность по инициативе губернатора Виталия Хоценко. Так, инвестиционный блок регионального правительства уже начал формировать промышленные кластеры. Кроме того, ведётся работа по анализу стратегии развития отраслей экономики на основе исследования архивных материалов советского периода по размещению производительных сил.

Пресс-служба РЭУ им. Г. В. Плеханова Научно-практическая конференция в РЭУ им. Г. В. Плеханова «Опыт размещения производительных сил как вектор развития промышленных кластеров»

«Это только малая часть работы, которая проводится нашей командой для формирования инвестиционных предложений для бизнеса», — отметил заместитель губернатора Омской области — представитель региона при правительстве РФ Андрей Шпиленко в комментарии ИА Регнум в рамках научно-практической конференции в РЭУ им. Г. В. Плеханова «Опыт размещения производительных сил как вектор развития промышленных кластеров».

По словам Шпиленко, в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова, студенческо-преподавательский состав которого на протяжении длительного времени занимается вопросами выработки стратегии экономического развития России, стартовала первая в стране научно-практическая конференция по размещению производительных сил на основе архивных материалов, изучением которых занимаются в том числе студенты-омичи. Замгубернатора уверен, что с их помощью поставленные Виталием Хоценко задачи будут выполнены.

Пресс-служба РЭУ им. Г. В. Плеханова Заместитель представителя Омской области при правительстве РФ Вячеслав Тарасов

Заместитель представителя Омской области при правительстве РФ Вячеслав Тарасов в рамках научно-практической конференции также подчеркнул важность этой работы. Он подчеркнул, что у него нет сомнений, что лидирующие показатели региона по индексу промышленного производства наряду с работой команды позволят добиться продолжения роста по ключевым экономическим показателям.