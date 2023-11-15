Вашингтон, 15 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что у Китая реальные проблемы. Об этом, как сообщил телеканал CNN, американский лидер заявил накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Накануне саммита Байден сказал спонсорам, что у Китая есть серьезные проблемы, очевидно, имея в виду экономику страны, где безработица среди молодежи резко возросла, а кризис недвижимости напугал инвесторов», — говорится в материале.

По данным телеканала, официальные лица в США заявляли, что Вашингтон и Пекин в последнее время смогли наладить консультации на рабочем уровне по особо чувствительным темам, включая контроль над вооружениями. При этом нельзя говорить об улучшении двусторонних отношений на высоком уровне. Журналисты отмечают, что в последний раз Байден общался лично с Си Цзиньпином год назад на индонезийском острове Бали, но встреча не принесла значимых результатов.

Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября в Сан-Франциско. В список тем для обсуждения вошли ситуация вокруг Тайваня, нарушение прав человека в КНР, наращивание ядерной мощи Китая, изменение климата, а также потенциальные точки сотрудничества, включая усилия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин 14 ноября прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС. В аэропорту китайского лидера встретили губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом и глава министерства финансов США Джанет Йеллен. Байден в преддверии этой встречи заявил, что надеется на возвращение к нормальным отношениям между странами. Он также добавил, что рассчитывает на регулярные и конструктивные контакты с председателем КНР.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 15 ноября, что в Москве спокойно относятся к переговорам Си Цзиньпина и Джо Байдена, но Кремль будет следить за сообщениями об их встрече.