Анкара, 15 ноября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за действий Тель-Авива на территории сектора Газа. Он заявил об этом 15 ноября в ходе своего выступления в парламенте перед членами фракции правящей в республике Партии справедливости и развития.

Иван Шилов ИА Регнум

«Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это чётко — Израиль является террористическим государством», — сказал он.

Эрдоган также отметил, что палестинское движение ХАМАС, которое Тель-Авив называет террористической организацией, является политической партией, победившей по итогам выборов в Газе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС осуществило масштабную ракетную атаку на территорию Израиля и захватило ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.

12 ноября президент Турции заявил, что договорённость Анкары и Вашингтона по сектору Газа невозможна, если США будут считать палестинский анклав территорией Израиля. Эрдоган отметил, что Газа является землёй палестинского народа, и подчеркнул, что Вашингтон должен это признать.

Генпрокуратура Стамбула 14 ноября направила в минюст Турции запрос с требованием возбудить уголовное дело в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По мнению авторов обращения, глава правительства Израиля должен ответить за «геноцид» в секторе Газа в Международном уголовном суде (МУС).