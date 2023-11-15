Москва, 15 ноября, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Москве в гаражном кооперативе обнаружили труп 39-летнего мужчины, чья смерть оказалась окутана ореолом таинственности. Как рассказал источник ИА Регнум, москвич Алексей Хромов получил тяжёлую травму головы, но скорая помощь почему-то не стала его забирать в больницу.

Иван Шилов ИА Регнум

Так, Алексея обнаружили лежащим без сознания на улице Бибиревской. Прохожие вызвали скорую, но, осмотрев раненного, медики уехали. Сам мужчина, по предварительным данным, от госпитализации отказался.

Затем на вызов прибыли сотрудники полиции, но, согласно рапорту, потерпевший просто попросил довезти его до гаражного кооператива, а потом ушёл в неизвестном направлении.

Спустя несколько дней его труп нашли в среди гаражей на Юрловском проезде. Сейчас проверка проводится и в отношении медиков, и в отношении патрульных. К делу подключился следственный комитет.

2 ноября сообщалось, что министерство здравоохранения Татарстана и Росздравнадзор проверят сообщения о смерти 16-летнего подростка после того, как врачи отказались его госпитализировать.