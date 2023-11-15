Екатеринбург, 15 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Учитель музыки из Свердловской области за год совратил 16 учеников. Как сообщил источник ИА Регнум, 32-летний житель посёлка Кузино совершал свои преступления в период с марта 2021 по декабрь 2022 годов.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Жертвами учителя стали дети в возрасте 8—13 лет. В общей сложности известно о 108 эпизодах насильственных действий. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера и заключили его под стражу.

Как сообщало ИА Регнум 26 октября, в Приморском крае тренера по лёгкой атлетике заподозрили в совращении несовершеннолетний воспитанницы. В июле 2022 года в одной из гостиниц Челябинска мужчина совершил развратные действия сексуального характера в отношении неё. В октябре 2023 года по факту произошедшего возбудили уголовное дело, подозреваемый ранее не судим.

Нагатинский районный суд Москвы 2 ноября приговорил 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского, который 11 лет развращал детей, к 13 годам лишения свободы. В период с 2010 по 2021 годы он использовал для знакомств с детьми профессиональную деятельность. В ноябре 2021 года Разумовского отправили в СИЗО. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Как 15 ноября сообщил источник ИА Регнум, в Москве за неделю зарегистрировали всплеск сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, совершённых мигрантами. Одно из уголовных дел возбуждено после публикации в Telegram-канале новости о таксисте, совершавшем развратные действия при пассажирке с ребёнком. Другой случай произошёл в ТЦ «Спектр», где жертвами эксгибициониста из Узбекистана стали школьницы 13 и 14 лет. Ещё один инцидент случился на Карамышевской набережной, когда мигрант напал на школьницу, но ей удалось сбежать.