Москва, 15 ноября, 2023, 13:48 — ИА Регнум. На замок певицы Аллы Пугачёвой в деревне Грязь нашёлся покупатель, сообщил 15 ноября KP.RU.

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Покупкой особняка заинтересовался давний знакомый Пугачёвой, эксперт в области элитной недвижимости, владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев.

«Я готов купить замок за 150 млн рублей. Просто на всякий случай, чтобы был», — сказал бизнесмен в интервью.

При этом супруг певицы, комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вложил в строительство особняка миллиард рублей. Столько же он планировал получить от продажи замка.

Однако Ковалев оценил стоимость строительства подобного особняка и стоимость земли. В результате у предпринимателя получилось, что строительство обойдётся примерно в 345 млн рублей, а гектар земли в 50 млн рублей. Также в этом вопросе бизнесмен учёл доходность особняка. По его словам, этот замок он сможет сдавать под свадьбы, но тогда дом придётся перестраивать.

Бизнесмен уточнил, что ответа от супругов он ещё не получил.

Как сообщало ИА Регнум, дом Пугачёвой и Галкина в деревне Грязь выставили на продажу в 2022 году, после того пара уехала в Израиль. Позже, в апреле, сообщили, что особняк продали за ту цену, по которой выставлялся на продажу, а именно за млрд рублей.

Шоумен Стас Барецкий 26 апреля раскрыл детали покупки замка Пугачёвой. По его словам, он два года уговаривал артистку согласиться на сделку, и приобрёл дом за 450 млн рублей. При чём в бывшем жилье артистки он собирался открыть ритуальный центр с моргом и крематорием. Однако эту информацию опроверг личный водитель Аллы Пугачёвой.

Известно, что певица несколько раз посещала родину. В последний раз Пугачёва приезжала в Россию 2 ноября. Чёрный Rolls Royce певицы заметили также 4 ноября в Твери возле звукозаписывающей студией. Помимо этого, в подмосковной деревне Грязь заметили её концертного директора Елену Чупракову. На следующий день, 5 ноября, певица вернулась в Латвию.

Комментируя приезд Пугачёвой в Россию, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что все российские граждане, не нарушавшие законы, вправе ездить в другие страны и обратно.