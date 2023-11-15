Коломна, Московская область, 15 ноября, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Целью ударного украинского беспилотника, летевшего к Коломне, было Конструкторское бюро машиностроения, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл 14 ноября. Тогда российские военные засекли и уничтожили из стрелкового оружия украинский БПЛА самолётного типа. Обломки дрона упали на территорию АО «Научно-производственная корпорация «конструкторское бюро машиностроения».

«Повреждены фасад и окна административного здания. Пострадавших нет. Возгорания нет», — рассказал собеседник агентства.

Следователи возбудили уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ночью 11 ноября в подмосковной Коломне также прогремел взрыв. Как выяснилось, на административное здание одного из предприятий упал беспилотник. Тогда никто не пострадал.