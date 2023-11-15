Грозный, 15 ноября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «За служение религии Ислам» I степени. Награду ему вручил муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев на международной научно-практической конференции в Грозном. Об этом 15 ноября сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Владимир Астапкович/РИА Новости Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадырова (справа)

«Искренне поздравляю <…> начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена», ― написал Дудаев в Telegram-канале.

Министр уточнил, что Кадырова удостоили ордена за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября сына Кадырова, 15-летнего Адама, назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава чеченского минздрава Адам Алханов отметил, что у него уже есть большой опыт и сильный дух воина. Он также пожелал Адаму успехов и побед.

Седьмого ноября Адам Кадыров получил из рук руководителя региона Казбека Кокова орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Днём ранее глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил сыну чеченского лидера высшую государственную награду республики — орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

10 ноября сыновей главы Чечни Ахмата, Эли и Адама наградили орденами «Даймехкан Сий» («Честь Родины»), их им вручил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Даудов. Он заявил, сыновья Кадырова служат интересам Родины, их знают как смелых и отважных молодых людей.