Дзержинск, Нижегородская область, 15 ноября, 2023, 13:31 — ИА Регнум. На перегоне Дзержинск — Пушкино Горьковской железной дороги произошло возгорание двух релейных шкафов, сообщил 15 ноября источник ИА Регнум.

ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

ЧП произошло на 406 км перегона в районе Вокзальной улицы в Дзержинске. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов констатировали, что релейные шкафы полностью сгорели.

По данным источника, эти релейный шкафы служили для работы светофора на станции Дзержинск, а так же осуществляли контроль занятости участка Дзержинск — Пушкино. Поджог релейных шкафов привёл к задержке движения поездов «Нижний Новгород — Москва» и «Москва — Нижний Новгород».

Проводятся следственные действия по изъятию вещественных доказательств. Обстоятельства и сумма ущерба устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября машинист грузового поезда спугнул поджигателя релейного шкафа на Куйбышевской железной дороге в Ульяновске, когда тот обливал оборудование бензином из канистры. Полицейские обнаружили следы взлома на батарейном и релейном шкафах. Рядом с ними они нашли пластиковую бутылку с остатками зажигательной смеси и коробок со спичками.

В Смоленской области 17 октября злоумышленник поджог оборудования на железной дороге. ЧП произошло на 336-м км перегона Сафоново — Милохово. В результате поджога двух релейных шкафов движение поездов на этом участке нарушилось. Время задержки составило примерно 14 минут.