Москва, 15 ноября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Журналист Василий Уткин сравнил подравшихся после матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболистов «Локомотива» Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева с петухом и курицей.

Алексей Филиппов/РИА Новости Василий Уткин

«Я пофантазировал секунд 30, как это могло выглядеть (один в весе петуха, другой в весе курицы). Во всех командах дерутся; любая команда — это 25 амбициозных самцов, которые претендуют на 11 мест в составе, да ещё и на славу», — написал Уткин в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Дзюба и Пиняев начали выяснять отношения ещё на поле, когда один предъявил другому претензии за ряд ошибок, а в ответ получил заявление, что ходит по полю пешком. На этом препирательства не закончились, и продолжились в раздевалке — завязалась потасовка, которую якобы с трудом разняли. Когда об этом узнал гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко, он пригласил на разговор тренера клуба Михаила Галактионова и заявил, что тот якобы «потерял раздевалку из-за Дзюбы» и зря ставит футболиста в состав.