Москва, 15 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Помилование заключённых, в том числе по громким делам, происходит исходя из определённой практики и не зависит от резонансности дела. Об этом 15 ноября, комментируя освобождение организатора убийства журналистки Анны Политковской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Существует определённая практика [помилований], которая реализуется, и из неё никаких исключений нет», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он уточнил, что исключения всё-таки есть, но они не касаются темы резонансности того или иного дела.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в целом ему нечего добавить к сказанному ранее на это тему.

На вопрос о справедливости для семьи студентки, убитой Владиславом Канюсом, которого не только помиловали, но и освободили от необходимости компенсации морального вреда родственникам девушки, Песков сказал, что не его прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому он не может ответить на данный вопрос.