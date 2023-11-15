Москва, 15 ноября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В столице за последнюю неделю зарегистрирован всплеск сексуальных преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних трудовыми мигрантами из бывших советских республик. По пяти из них возбуждены уголовные дела, ещё одно пока находится на стадии доследственной проверки, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Одно из уголовных дел возбуждено после публикации в Telegram-канале данных об инциденте с таксистом, который совершал развратные действия при пассажирке с ребёнком. Как выяснилось, таксист — недавно прибывший из Киргизии мужчина, помимо прочего, возможно подделал документы о въезде на территорию России. На данный момент прокуратура отменила возбуждение уголовного дела, но это решение находится на стадии обжалования в вышестоящих инстанциях.

Другой похожий случай произошел в ТЦ «Спектр» на Новоясеневском проспекте. Здесь жертвами эксгибициониста-мигранта из Узбекистана стали школьницы 13 и 14 лет.

Ещё один инцидент с участием мигранта из Узбекистана зарегистрирован 4 ноября. На Карамышевской набережной мужчина напал на школьницу и стал ее лапать. К счастью, девочке удалось вырваться и убежать.

Два нападения на школьниц зафиксированы в ТиНАО. За сексуальные преступления задержаны граждане Таджискистана и Азербайджана. В первом случае жертвой стала 15-летняя школьница, во втором — 12-летняя девочка.

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Киргизии, который на территории Москвы неоднократно насиловал свою дочь.

2 ноября сообщалось, что Нагатинский районный суд Москвы приговорил 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского, который 11 лет развращал детей, к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.