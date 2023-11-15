Москва, 15 ноября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В администрации президента не располагают информацией о том, что Дания может начать инспектировать и блокировать танкеры с российской нефтью. Об этом на пресс-конференции 15 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Cfoto/Global Look Press

«Нет, честно говоря, я не располагаю такой информацией», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он предположил, что возможно, сведения об этом есть у Министерства транспорта.

При этом он указал на необходимость заранее предупредить перевозчиков нефти о соблюдении всех правил международного судоходства. Песков также отметил, что преждевременно делать выводы на основе публикации газеты Financial Times.

Как сообщало ИА Регнум, источники газеты FT заявили, что Дания может начать инспектировать танкеры с российской нефтью в своих водах и в случае необходимости блокировать их. По их словам, такое поручение королевству намерен дать Евросоюз. Переговоры об этом идут в Брюсселе.

Речь идёт о танкерах, которые следуют транзитом через датские проливы без западной страховки. Западные чиновники считают, что требование надлежащей страховки судов оправдано, так как многие поставки российской нефти якобы осуществляются на «теневых флотах» старых судов, у которых повышен риск поломки или разлива.

При этом представитель датского военного командования заявил газете, что они не проверяют документы или корабли, проходящие через проливы, если только это не связано с безопасностью на море.