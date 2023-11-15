Москва, 15 ноября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Россия не признаёт Международный уголовный суд (МУС) и не является участницей Римского статута. Об этом 15 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать подачу Турцией иска против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению его в геноциде в секторе Газа.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Вы знаете, что мы МУС не признаём, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября турецкий адвокат Метин Кюлюнк заявил, что Турция подала в МУС иск против Нетаньяху, обвинив его в геноциде в секторе Газа. Он уточнил, что иск состоит из 23 страниц и в нём высказано требование собрать доказательства преступлений премьер-министра Израиля против палестинского народа.

МВД России 26 сентября объявило в розыск председателя МУС Петра Хофманьского. В розыск также объявили первого вице-президента МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судью Бертрама Шмитта.

В марте МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в «незаконной депортации» детей из регионов, которые до 2022 года входили в состав Украины.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело против судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. В СК уточнили, что в в действиях судей МУС имеются признаки преступлений, классифицируемых статьями УК РФ о заведомо незаконном заключении под стражу, а также приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.