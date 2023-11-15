Москва, 15 ноября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с ответом на предложение Евросоюза Дании блокировать танкеры с российской нефтью, следующие через её территориальные воды, о котором сообщило издание Financial Times. На брифинге 15 ноября представитель Кремля подчеркнул, что в публикации не указан конкретный источник, поэтому говорить о какой-либо реакции преждевременно.

Hervé Cozanet

«Вы предлагаете обсуждать такие серьёзные вещи, основываясь на публикации, которая даже не имеет ссылки на кого-то конкретного. Это невозможно, давайте сначала дождёмся появления какой-то осязаемой информации, а потом будем рассуждать, что можно делать», — заявил Песков.

В статье FT говорится, что ЕС предложил властям Дании организовать проверку с возможностью блокировки российских нефтяных танкеров без западной страховки в соответствии с законом о проверке судов, по мнению правительства представляющих угрозу окружающей среде. Нефть из России, следующая на мировые рынки, идёт через Балтику, через Датские проливы. Предложение решили озвучить, когда западные чиновники признали, что в октябре российская нефть почти не продавалась ниже $60 за баррель, что является введённым ЕС и странами G7 ценовым потолком, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, данный потолок установили 5 декабря 2022 года, в апреле 2023 года действие ограничения продлили. В мае ЕК предложила запретить вход в европейские порты и шлюзы судам, с помощью которых могут пытаться обойти потолок цен в отношении российской нефти. Как заявили в финском независимом Центре исследований в области энергетики, западные танкеры, несмотря на санкции, перевозят большую часть российских экспортных партий нефти и топлива. Позднее в минфине США запросили информацию о танкерах, якобы занимавшихся перевозкой предназначенной для экспорта российской нефти в обход введённых Западом санкций.