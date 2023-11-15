Москва, 15 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В Москве спокойно относятся к тому, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден планируют провести переговоры, но Кремль будет следить за сообщениями об их встрече, сообщил 15 ноября на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

XINHUA/LI XUEREN/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин

«Каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», — сказал он.

Песков подчеркнул, что это не тот вопрос, который широко стоит на повестке дня в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин 14 ноября прибыл в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его переговоры с Байденом запланированы на 15 ноября.

Американский лидер в преддверии встречи с китайским лидером заявил, что надеется на возвращение к нормальным отношениям между странами. Он также рассчитывает на регулярные и конструктивные контакты с Си Цзиньпином.