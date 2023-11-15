Песков: Кремль будет следить за встречей Си Цзиньпина и Байдена
Москва, 15 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. В Москве спокойно относятся к тому, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден планируют провести переговоры, но Кремль будет следить за сообщениями об их встрече, сообщил 15 ноября на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», — сказал он.
Песков подчеркнул, что это не тот вопрос, который широко стоит на повестке дня в Кремле.
Как сообщало ИА Регнум, Си Цзиньпин 14 ноября прибыл в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Его переговоры с Байденом запланированы на 15 ноября.
Американский лидер в преддверии встречи с китайским лидером заявил, что надеется на возвращение к нормальным отношениям между странами. Он также рассчитывает на регулярные и конструктивные контакты с Си Цзиньпином.