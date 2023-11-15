Калуга, 15 ноября, 2023, 12:14 — ИА Регнум. День опекуна отметили в Калуге в 32-й раз. Перед приёмными родителями и опекунамив доме музыки выступили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель городского головы Александр Серяков.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День опекуна

«Вы — герои нашего времени, на таких людях веками держалась, и будет держаться наша страна», — заявил Юрий Моисеев. «Благодаря вам осиротевшие дети обрели счастливые и любящие семьи, получили возможность любить и быть любимыми», — отметил он.

Глава Калуги поблагодарил за плодотворный труд сотрудников отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу. Приёмным родителям и опекунам были вручены почётные грамоты, благодарственные письма и подарки.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День опекуна

Перед собравшимися выступили с праздничным концертом творческие коллективы городского центра «Созвездие».