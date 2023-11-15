Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В среду, 15 ноября, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» могут пройти ещё 100 граждан России. Таким образом, охваченный боевыми действиями сектор Газа может покинуть четвёртая группа соотечественников. Об этом рассказал посол России в Израиле Анатолий Викторов. В эфире телеканала «Россия-24» он выразил надежду, что это случится.

SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

«Сегодня уже четвёртая группа выходит, насколько я знаю информацию. Там около 100 человек должны сегодня, по крайней мере, заявлены на выход. Надеюсь, что так оно и произойдёт», — сказал посол.

Он добавил, что вместе с ними там находятся ещё не более 200 граждан Палестины — членов семей россиян. И их также планируют эвакуировать из зоны боевых действий. Посол подчеркнул, что Москва согласовала со всеми заинтересованными сторонами выход порядка половины находящихся сейчас в анклаве соотечественников.

Говоря о складывающейся в регионе обстановке, дипломат указал на очевидное её усложнение. И в этой связи Россия планирует завершить в ближайшие дни все эвакуационные мероприятия.

«Идут сообщения о том, что из-за недостатка топлива прекратят работать все службы, больницы и так далее. Отключение интернета возможно буквально завтра-послезавтра, когда мы можем и связь потерять с нашими гражданами», — констатировал посол.

Комментируя возможные договорённости между ХАМАС и Израилем по обмену заложниками, Викторов заявил, что Россия будет настаивать на учёте интересов её граждан. Москве важно, чтобы россиян «не забыли», добавил он.

«Мы, как и большинство стран мира, выступаем за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе лиц. Но там есть свои особенности. <…> Есть там и ребёнок. Она не гражданка России, но дочь граждан России, и об этом знают хорошо и в министерстве иностранных дел Израиля и в других ведомствах», — подытожил посол.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Израиле назвал жёсткими действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Викторов подчеркнул, что израильская армия не обращает внимание на потери среди гражданских лиц. Он призвал израильтян соизмерять свои шаги, добавив, что ничем нельзя оправдать гибель мирного населения.

Вечером 14 ноября из Каира в Москву вылетел второй спецборт МЧС с эвакуированными из Газы 98 гражданами России.

15 ноября КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, пересекла третья группа эвакуированных россиян. В пресс-службе МЧС уточнили, что погранпункт прошли 40 российских граждан и членов их семей. Часть прибывших в составе первой группы вывезенных из сектора Газа остаётся в пункте временного размещения в Волоколамском районе Подмосковья, там находятся 48 человек, из них 17 детей, пояснили в ведомстве.