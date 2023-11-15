Вашингтон, 15 ноября, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Венгрии следует отказаться от закупок российских энергоносителей. С таким требованием выступила комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон, сообщило американское издание Politico.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не в их интересах сохранять эту зависимость», — подчеркнула она.

Симсон считает, что Венгрия должно прекратить полагаться на Россию в вопросе поставок газа, так как, по её словам, это даёт возможность «манипулировать» их рынком. Она призвала Будапешт и других импортёров российских энергоресурсов подготовить план диверсификации.

Еврокомиссар также выразила сожаление по поводу продолжающегося строительства в Венгрии атомной электростанции «Пакш-2», которая будет полагаться на ядерное топливо из России.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Венгрия продлила с Россией соглашение о дополнительных поставках газа. В мае в министерстве энергетики Венгрии заявили о надёжности поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в рамках долгосрочного контракта с российской энергетической компанией «Газпром».

В августе госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер подчеркнул, что без российского газа в стране остановились бы промышленные предприятия и не было бы отопления в квартирах. По его словам, российский газ составляет 85% годового потребления газа в Венгрии.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания по договорённости будет поставлять в Венгрию на постоянной основе дополнительные объёмы газа в ближайший осенне-зимний период. Речь идёт об 1,3 млрд кубов газа.