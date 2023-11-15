Москва, 15 ноября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Сильная Россия означает сохранение баланса в Европе и Азии, что объективно выгодно американским интересам, однако пока в США такая позиция едва ли найдёт много сторонников, считает американист Павел Шариков. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА Регнум.

ИА REGNUM

Ранее независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что ослабление России якобы противоречит национальным интересам Соединённых Штатов.

Как заметил Шариков, при любом сценарии сильная Россия действительно выгодна американским интересам, так как США исторически рассматривают себя как некий балансир. Они следят за тем, что происходит в Европе и Азии, и понимают, что ослабление одних акторов приводит к усилению других.

«А усиление других — это как раз то, что они прозевали в отношении Китая, — констатировал эксперт. — В перспективе это может представлять для них риски, вызовы и всякие стратегические угрозы. Поэтому Россия как объективно заметный актор, разумеется, нужна США для поддержания баланса — чтобы никто не увеличивался в военном и экономическом смысле сильнее, чем остальные. Да, небольшие геополитические изменения воспринимаются Америкой как некая норма. А вот резкие изменения американцам не нравятся».

Впрочем, как признался Шариков, он не уверен, что Роберт Кеннеди всё это глубоко продумывал. Это одиозный человек и политический аутсайдер, который не располагает очень серьёзной экспертной поддержкой со стороны крупнейших аналитических центров.

«Однако он объявил, что будет выдвигаться как независимый кандидат. А значит ему нужно представить нечто отличающееся от того нарратива, который озвучивают республиканцы и демократы, — сказал американист. — Однако я сомневаюсь, что такая позиция найдёт много сторонников среди американских избирателей».

При этом он подчеркнул, что сближение России и Китая в США воспринимается как проблема.

«В докладе специальной Комиссии Конгресса по стратегическим рискам высказывается мысль, что если Россия и Китай входят в военный альянс, то США должны будут вести войну на два фронта. И хотя перспектив такого альянса пока не просматривается, американские аналитики об этом всерьёз задумались», — подытожил Шариков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Кеннеди, в настоящее время стратегия Вашингтона базируется на том, что ослабление России соответствует национальным интересам США, однако это ошибочная точка зрения. Кеннеди уверен — слабая и нестабильная Россия не усилит американскую безопасность, а только навредит ей.

До этого Кеннеди заверял, что он может завершить украинский конфликт за 100 дней, если станет главой Белого дома. Причём этот кризис, по его словам, завершится на лучших, чем кто-либо ожидает, условиях.

Также он возмущался тем, что США финансово поддерживают конфликт на Украине и при этом не понимают, как этот кризис сказывается на экономике самих Соединённых Штатов.