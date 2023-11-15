Екатеринбург, 15 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория погибла в ДТП с рейсовым автобусом на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Мужчина сообщил об этом 15 ноября в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кадр из видео Жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория

«Все подтвердилось. Автобус занесло, он об дерево ударился. Вика была не пристёгнута, она, получается, вылетела через окно», — рассказал блогер.

Лещёв уточнил, что специально отправил жену на рейсовом автобусе, потомку что считал этот способ поездки достаточно безопасным.

Утром 15 ноября на 318-м километре автодороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» водитель следовавшего из Карпинска в Екатеринбург рейсового автобуса выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли водитель автобуса и пассажир, ещё шестеро пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 15 ноября, в американском штате Огайо в результате ДТП с участием пяти транспортных средств, включая школьный автобус, погибли шесть человек. Ещё 18 человек, включая 15 учеников старшей школы, госпитализировали.

Позднее в этот же день грузовик сбил пешехода на внешней стороне МКАД. Движение в районе ДТП было затруднено.