Москва, 15 ноября, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Звезда фильмов «Аванпост» и «Кентавр» Ксения Кутепова пожаловалась на угрозы от неизвестных, сообщил 15 ноября Telegram-канал «112».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Ксения Кутепова

«Кутеповой стали поступать сообщения в Телеграмм от незнакомых номеров, в которых содержались обещания расправы», — говорится в сообщении.

По данным источника, злоумышленники планировали повесить на актрису угрозы минирования ГИТИСа. После сообщений Кутеповой стали поступать телефонные звонки, на которые она не отвечала. Затем неизвестные стали звонить матери Ксении и присылать информацию о якобы минировании театрального ВУЗа и метро.

Сообщалось, что ранее подобные угрозы посылали актрисе сериала «Новые Папины дочки» Полине Денисовой. Её родителям неизвестные прислали сообщение от имени актрисы, в котором говорилось, что она якобы заминировала академию ГИТИс и в связи с этим требовала переслать 1 000 000 рублей.

Ксения Кутепова родилась 1 августа 1971 года в Москве. В школьные годы она начала заниматься в театральной студии и киношколе. В 1988 году поступила на режиссёрский факультет ГИТИСа. Работает в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». Согласно указу президента от 2 февраля 2004 года является заслуженной артисткой России.

Как сообщало ИА Регнум, в июле отца актрисы сериала «Глухарь» Оксаны Скоропадобманули мошенники. Они убедили 63-летнего мужчину отдать им 900 000 рублей, после того, как сообщили, что дочь стала виновником страшного ДТП и находится при смерти. Аферисты позвонили отцу актрисы, представившись сотрудником следственного управления.