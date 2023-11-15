Москва, 15 ноября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Концерт МакSим (Марины Амбросимовой) попытались сорвать в Москве. Мужчина позвонил по нескольким номерам площадки на Новорязанской улице и пригрозил устроить теракт, если выступление артистки 17 ноября не будет отменено. Как рассказал источник ИА Регнум, угрозы поступали от некоего Ильи Юдинцева, который в своих соцсетях утверждает, что он брат певицы.

Алексей Филиппов/РИА Новости Певица Максим

Более того, в опубликованных постах мужчина рассказывает о якобы связи своей семьи с видными российскими политическими деятелями и другими артистами.

Территорию концертной площадки уже обследовали на наличие взрывных устройств и ничего опасного не обнаружили.

«Полиция вместе и кинологи проверили здание, никаких взрывных устройств не обнаружили», — сообщил источник.

По данным собеседника агентства, отменять выступление не планируют.