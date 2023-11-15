Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля действует жёстко по отношению к мирным жителям и не обращает внимания на потери среди гражданских лиц. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он призвал ЦАХАЛ соизмерять свои шаги в борьбе с терроризмом. Оценками ситуации посол поделился в эфире телеканала «Россия-24».

Nidal Eshtayeh/Global Look Press

«Конечно, бороться с терроризмом нужно, никто об этом даже не ведёт дискуссий. Но при этом надо абсолютно чётко соизмерять свои действия. Гибель мирного населения оправдать ничем нельзя», — высказался дипломат.

Он добавил, что действия израильской армии в секторе Газа вызывают серьёзную озабоченность у Москвы и в большинстве стран мира. Ничем нельзя оправдать гибель мирных жителей, подчеркнул посол. Вместе с этим Викторов обратил внимание на заявленные цели ЦАХАЛ в операции в секторе Газа.

«Армия обороны Израиля называет законной целью штурм штаб-квартиры или пункта управления, по их мнению, ХАМАС. Как видится, действует очень жёстко, невзирая на потери среди гражданских лиц», — указал он.

Призывы израильской армии к жителям палестинского анклава противоречат действиям военнослужащих на земле, добавил посол. Говоря об эвакуации россиян из сектора Газа, Викторов поспешил поблагодарить Израиль, Палестину, Египет за оказанное ими эффективное содействие. Отдельно посол выразил благодарность катарским дипломатам, вовлечённым в процесс вывода россиян из анклава.

Вечером 14 ноября из Каира в Москву вылетел второй спецборт МЧС с эвакуированными из Газы 98 гражданами России.

15 ноября КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта, пересекла третья группа эвакуированных россиян. В пресс-службе МЧС уточнили, что погранпункт прошли 40 российских граждан и членов их семей. Часть прибывших в составе первой группы вывезенных из сектора Газа остаётся в пункте временного размещения в Волоколамском районе Московской области, там находятся 48 человек, из них 17 детей, пояснили в ведомстве.