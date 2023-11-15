Названа причина смерти сооснователя группы «Алиса»
«СтарХит»: причиной смерти сооснователя «Алисы» Шаталина стала болезнь
Москва, 15 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Причиной смерти легендарного советского и российского музыканта, гитариста и сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина стала тяжёлая болезнь. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на инсайдера.
Кроме того, музыкант страдал депрессией. Других подробностей источник не привёл.
О дате и месте прощания с музыкантом сообщат позднее.
Как сообщало ИА Регнум, о смерти одного из основателей рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина сообщили представители группы в соцсети ВК. Музыкант умер 13 ноября в возрасте 63 лет.
Андрей Шаталин — российский гитарист и клавишник, автор песен. Он родился в 1960 году в Красноярске. В Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, куда он поступил в 1980 году, с другими студентами создал он группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал одним из основателей группы «Алиса», в которой с перерывами играл до 2003 года.
В августе этого года Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Его поисками занимались волонтёры и полиция. Обстоятельства его исчезновения не раскрывались. Через несколько дней музыканта нашли в полном здравии.