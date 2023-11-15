Москва, 15 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Причиной смерти легендарного советского и российского музыканта, гитариста и сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина стала тяжёлая болезнь. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на инсайдера.

Кадр из видео Андрей Шаталин

Кроме того, музыкант страдал депрессией. Других подробностей источник не привёл.

О дате и месте прощания с музыкантом сообщат позднее.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти одного из основателей рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина сообщили представители группы в соцсети ВК. Музыкант умер 13 ноября в возрасте 63 лет.

Андрей Шаталин — российский гитарист и клавишник, автор песен. Он родился в 1960 году в Красноярске. В Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, куда он поступил в 1980 году, с другими студентами создал он группу «Демокритов колодец», а в 1983 году стал одним из основателей группы «Алиса», в которой с перерывами играл до 2003 года.

В августе этого года Шаталин пропал в Санкт-Петербурге. Его поисками занимались волонтёры и полиция. Обстоятельства его исчезновения не раскрывались. Через несколько дней музыканта нашли в полном здравии.