Тель-Авив, Израиль, 15 ноября, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводят операцию против военных целей палестинского движения ХАМАС в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщили 15 ноября в пресс-службе израильской армии.

HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

«На основе разведывательной информации и оперативной необходимости силы ЦАХАЛ проводят точную и целенаправленную операцию против ХАМАС», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, израильские военные содействовали широкомасштабной эвакуации медицинского учреждения и поддерживали регулярный диалог с руководством больницы. При этом в ходе боевых действий на территории больницы военные будут делать всё, чтобы избежать жертв и пострадавших среди гражданских лиц, заверили в израильской армии.

Помимо этого, ЦАХАЛ призвала сдаться всех боевиков ХАМАС, находящихся в больнице.

В пресс-службе уточнили, что Израиль находится в состоянии войны с ХАМАС, а не с гражданским населением в Газе, которым военные пытаются не нанести вреда.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что у разведки США есть данные о том, что ХАМАС якобы использует больницы в Газе в военных целях.

По данным пресс-службы анклава, израильская армия 13 ноября нанесла удар по родильному отделению в больнице «Аш-Шифа». В результате погибли два недоношенных ребёнка. Помимо этого ЦАХАЛ разрушила часть отделения интенсивной терапии, часть хирургического корпуса, кардиологическое отделение.

При этом в больнице «Аш-Шифа» находятся около тридцати шести младенцев, они живы и нуждаются в эвакуации. Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла сообщил, что больница полностью окружена израильскими военными. ЦАХАЛ 13 ноября проинформировала, что готова передать инкубаторы для недоношенных детей.