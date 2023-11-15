Москва, 15 ноября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Российские военные взяли в плен двух грузинских наёмников-снайперов из иностранного легиона украинской армии. Об этом 15 ноября рассказал военнослужащий группировки войск «Центр» Вооружённых сил России.

Кадр из видео

«Взяли на кременском направлении у наших позиций двух бойцов противника. Оказалось, наёмники из иностранного легиона», — привело его слова «РИА Новости».

Как рассказал один из грузинских наёмников, которого зовут Георгий Чубетидзе, они с сослуживцем направлялись, чтобы сменить снайперов из Бразилии, однако заблудились и вышли на позиции российских военных.

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Чубетидзе подчеркнул, что он сдался в плен российским военным безо всякого сопротивления.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября пленный грузинский наёмник Георгий Гоглидзе рассказал, что воюющим на стороне ВСУ иностранным наёмникам обещали по 300 долларов за каждого убитого российского военнослужащего. Гоглидзе уточнил, что служил снайпером во 2-м интернациональном легионе украинской армии, добавив, что его завербовали в Германии.

Ранее в этот же день наёмник ВСУ Чубетидзе рассказал, как два его сослуживца из Франции застрелили мирного жителя, не пустившего их в свой дом. По его словам, среди воюющих за киевский режим наёмников есть граждане Польши, США, Великобритании, Бразилии и Испании. Он добавил, что у большинства из этих людей есть совершённые на родине тяжкие преступления.