Вашингтон, 15 ноября, 2023, 11:07 — ИА Регнум. Китай решил поддерживать Россию несмотря ни на что. Поддержка Пекином Москвы имела дипломатические издержки, особенно в странах Европы, однако Коммунистическая партия Китая могла учесть эти негативные реакции и продолжить политику. К такому выводу пришла американо-китайская комиссия по экономике и безопасности. Она подготовила отчёт, направленный в Конгресс США.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы документа обратили внимание на военное сотрудничество между Москвой и Пекином, совместное патрулирование Арктики и окрестностей Аляски флотами двух стран. Комиссия отметила, что партнёрство «выходит далеко за пределы Украины».

Вместе с тем, в отчёте сообщается о предпринимаемых Пекином шагах в отношении Глобального Юга. Этот регион более лоялен к Китаю, в котором Пекин работает над расширением своего влияния, применяя такие инструменты как «Инициатива глобальной безопасности», утверждается в отчёте.

«Критика Китая в отношении предполагаемых двойных стандартов Запада и лицемерия по отношению к украинскому кризису было более благосклонно воспринято в некоторых частях так называемого Глобального Юга. Здесь Пекин усердно работает, чтобы расширить своё влияние», — указала американо-китайская комиссия.

Как сообщало ИА Регнум, в США рассчитывают на конкретные результаты от предстоящей встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина. Они встретятся 15 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан добавил, что китайский и американский лидеры обсудят, в том числе, положение дел на Украине и Ближнем Востоке.

До этого Салливан заявил, что Китай продолжает воздерживаться от поставок вооружения России для использования в спецоперации на Украине. Он добавил, что, согласно последней оценке, Пекин не направлял Москве вооружение в рамках спецоперации.