Москва, 15 ноября, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В учебной программе российских школ может появиться новый обязательный предмет. Об этом 15 ноября сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В беседе с «РИА Новости», она уточнила, что речь идёт о семьеведении. По словам парламентария, дисциплина будут преподавать со следующего года по единому учебнику.

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», — подчеркнула Останина.

Она добавила, что преподавание этого курса уже есть в школьной программе в 40 российских регионах. Оно ведётся в рамках курса «обществознания». Учебное пособие и методички для учителей готовит подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания.

Как сообщало ИА Регнум, в расписании российских школ с 1 сентября 2024 года появится новый предмет. Вместо урока «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) начнут преподавать «Основы безопасности и защита Родины».

За разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС. Завершить разработку программы и учебных материалов планируют в течение следующего учебного года.

Как пояснил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, из-за введения в российских школах предмета «Основы безопасности и защита Родины» нагрузка на учеников не увеличится, предмет будут внедрять поэтапно. В рамках предмета школьники познакомят с таким понятиям, как «воинская обязанность», и будут изучать задачи военной службы.