Иркутск, 15 ноября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после нападения стаи собак на 16-летнюю школьницу в Иркутске. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Aleksander Lyskin/Global Look Press

Информация о нападении стаи собак на школьницу в районе улицы Днепровской в Иркутске появилась в соцсетях.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, для чего затребовали необходимую документацию и опрашивают должностных лиц администрации города, которые отвечают за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября бродячая собака в посёлке Фёдоровский в Ханты-Мансийском автономном округе укусила за лицо семилетнюю девочку, которая пыталась её погладить. Следователи начали проверку после нападения животного на ребёнка.

В Калуге бойцовская собака напала на двух девочек. Животное смогло схватить одну из девочек и повалить на асфальт, после чего начало кусать ребёнка. Пса отогнал оказавшийся поблизости таксист.