Москва, 15 ноября, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Ускорить создание института уполномоченных по правам человека в новых регионах, призвал 15 ноября президент России Владимир Путин.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Важно наладить чёткое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — говорится в приветственной телеграмме к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

Сейчас региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках.

Заседание посвятили созданию условий для всестороннего развития молодёжи. Среди важнейших тем — получение качественного образования, трудоустройство и поддержка молодых семей. Президент в этой связи отметил, что этим направлениям государство уделяет особое внимание.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле глава российского государства заявил, что новые регионы нужно как можно быстрее интегрировать в правовое пространство страны. Президент тогда призвал быстрее интегрировать исторически российские земли Донбасса и Новороссии в экономическое, правовое, образовательное пространство Российской Федерации.

Четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — вошли в состав России в конце сентября 2022 года по итогам референдумов.