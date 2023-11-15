Москва, 15 ноября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль сбил пешехода на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 15 ноября сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На внешней стороне 78-го километра МКАД грузовик наехал на пешехода», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники городских оперативных служб, ведётся уточнение обстоятельств инцидента и информации о пострадавших. Движение транспорта в районе происшествия затруднено.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 15 ноября, стало известно, что в ДТП с участием пяти транспортных средств, в том числе школьного автобуса, в штате США Огайо погибли шесть человек. Трое из них были пассажирами автомобиля, следовавшего за автобусом.

А 13 ноября электричка протаранила выехавшую на переезд легковушку и скрылась с места аварии. В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.