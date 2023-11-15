Вашингтон, 15 ноября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Поставка странами Запада истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не повлияет фундаментальным образом на расстановку сил в украинском конфликте. Об этом 14 ноября заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл в ходе выступления в вашингтонском Центре в поддержку новой американской безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — уточнил Кендалл.

Министр ВВС США пояснил, что этого мнения придерживаются многие представители Пентагона, и он солидарен с этой оценкой. Кроме того, Кендалл отметил, что сроки поставки зависят от того, как быстро украинские пилоты пройдут обучение, а также от решений западных политиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как полагают на Западе, поставка Украине истребителей F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также плотным покрытием ПВО России.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что система противовоздушной обороны ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву. Шойгу напомнил, что только за октябрь силы ПВО сбили 37 украинских боевых самолётов.