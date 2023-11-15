Вашингтон, 15 ноября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Если сенат США одобрит законопроект о финансировании без помощи Израилю и Украине, то президент Джо Байден готов его подписать, сообщает 15 ноября телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Одним из условий названо сохранение нынешнего уровня финансирования без «вредных политических факторов».

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее законопроект о двухэтапном финансировании правительства США одобрен 336 конгрессменами. Против проекта закона, который призван предотвратить шатдаун — прекращение деятельности федеральных властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства — выступили 95 человек (93 республиканца и два демократа). Ситуация спровоцирована разногласиями Белого дома и конгрессменов как по объёмам, так и по статьям финансирования.

В случае, если сенат одобрит документ, внесенный спикером Майком Джонсоном, то на первом этапе, до 19 февраля 2024 года, профинансированы будут расходы для некоторых целей, в частности — военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Выделение средств на остальные правительственные секторы рассчитают начать до 2 февраля.

Республиканец Джонсон предложил сложную двухуровневую систему финансирования после того, как Белый дом наложил вето на его предыдущий законопроект, который предусматривал помощь Израилю за счёт сокращения проекта налогового бюджета Соединённых Штатов на 2024 год.

«Это предложение является рецептом для ещё большего хаоса со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам», — отмечалось в официальном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер 11 ноября. По её словам, республиканцам в нижней палате Конгресса не стоит тратить время на внутрипартийные распри, а следует работать над предотвращением шатдауна.

Если новый законопроект не удастся согласовать до 17 ноября, последует приостановка работы правительства. Такое было в американской истории не раз — последний долгий шатдаун на рубеже 2018 и 2019 годов продлился почти месяц.

Республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей, настойчиво требуют сократить госрасходы. Они вновь опасаются бесконтрольного роста дефицита госбюджета, который в этом году составил почти рекордные 2,2 трлн долларов. А госдолг США уже пробил 33 трлн. И обслуживать его становится всё сложнее.

По оценке главного научного сотрудника Института Канады и США РАН, политолога Владимира Васильева, США в погоне за изысканием средств из собственного бюджета для постоянной помощи сначала Украине, а затем и Израилю оказались в критической ситуации. «Джонсон же заявлял с самого начала, что во главе угла нужно ставить избавление от госдолга США. И тогда помощь Израилю и Украине здесь становится совсем лишней», — отметил ИА Васильев.

Как сообщало ИА Регнум, для избежания приостановки работы правительства США Конгрессу необходимо успеть принять инициативу по продлению его финансирования, а затем подписать президентом страны. Иначе это может привести к невыплатам зарплат, отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям тысячам госслужащих, прекращению действия многих госпрограмм. В конце сентября 2022 года Джо Байден заявил, что не знает, как предотвратить шатдаун.

Тем временем член палаты представителей Марджори Тейлор Грин в соцсети X написала, что власти США должны прекратить оказывать финансовую помощь Украине. Кроме того, конгрессвумен призвала устроить импичмент Джо Байдену.

Ситуацию вокруг Украины усугубляет и появление в американской прессе новых «разоблачительных» публикаций о царящей в Киеве атмосфере тотальной коррупции. А также признания главкома ВСУ Валерия Залужного в отсутствии перспектив украинского контрнаступа.