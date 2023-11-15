Москва, 15 ноября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием со дня образования, указав на востребованность слаженной работы службы в современных условиях. Поздравление главы государства 15 ноября опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент отметил, что всё это время Роскомнадзор обеспечивает информационный суверенитет России, целостность, устойчивость и безопасность сетей связи, а также надёжной защищает персональные данные россиян.

Глава государства уточнил, что служба внесла весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, а также в качественное развитие отечественной цифровой индустрии.

«Сегодня ваша компетентная, ответственная, слаженная работа особенно востребована. Ситуация в мире остаётся сложной, сохраняются старые и появляются новые вызовы», — говорится в поздравлении.

Путин подчеркнул, что в таких условиях нужно, помимо оперативного ответа на возникающие риски, также действовать и на опережение, внедряя перспективные подходы, которые способствуют широкому применению передовых электронных технологий в области государственного управления, здравоохранения и образования.

«И конечно, под особым, неустанным контролем должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть наше общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь», — добавил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, который предоставляет доступ к запрещённым в РФ ресурсам. Сенатор уточнил, что указанные сервисы нарушают требования законодательства России.

Пресс-служба Роскомнадзора 27 октября сообщила, что служба выдала запрет на поисковую выдачу 11 провайдерам хостинга, включая сайты сервиса Amazon Web Services. Такое решение приняли из-за того, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении».