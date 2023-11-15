Вашингтон, 15 ноября, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил удар клюшкой по горлу в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Вегас Голден Найтс».

Stupnikov Alexander/Global Look Press Александр Овечкин

На первой минуте встречи защитник «Голден Найтс» Брейден Макнэбб ударил российского игрока клюшкой в шею, в результате чего Овечкин упал на лёд.

Через некоторое время российский хоккеист направился на скамейку своей команды, где ему оказали медицинскую помощь.

Судьи вначале назначили игроку «Вегаса» две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, однако после обсуждения эпизода отметили своё решение. Зрители «Кэпитал Уан-Арены» после этого устроили шквал недовольства и свиста.

Однако действия Макнэбба не помогли «Голден Найтс», «Вашингтон» разгромил гостевую команду со счётом 3:0.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября Овечкин смог сократить отставание от канадца-рекордсмена Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ до 68 шайб. Он оформил дубль в победном для своего клуба матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). После этого в активе российского хоккеиста стало 826 шайб в 1360 матчах НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде в ночь на 11 ноября обыграли команду «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин записал на свой счёт во встрече один голевой пас.