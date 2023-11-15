Вашингтон, 15 ноября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден готов подписать законопроект о государственном финансировании, в котором не будет предусмотрена помощь Украине и Израилю в случае принятия его американским Сенатом. Об этом 15 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

По словам последнего, в этом бюджете будет сохранён нынешний уровень финансирования и не будет содержаться «вредных политических факторов».

Источник уточнил, что при это Конгрессу США нужно решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренних потребностей страны, в число которых входят оказание помощи Израилю и Украине, безопасность границ, а также ряд других важных приоритетных направлений, которые поддерживают обе американские партии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 15 ноября, палата представителей США приняла законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Документ представил спикер палаты Майк Джонсон.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 13 ноября заявил, что из-за позиции американского Конгресса не выделять дополнительные средства на помощь Украине возможности Вашингтона по поддержке Киева сокращаются с каждым днём. Он уточнил, что у американских властей всё ещё сохраняется возможность поставлять Украине всё необходимое оружие.