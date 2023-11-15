Москва, 15 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности своего референта Павла Заборщикова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

fas. gov.ru Павел Заборщиков

Уточняется, что Заборщиков сам попросился в отставку.

«Освободить Заборщикова Павла Викторовича от должности референта председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. по его просьбе», ― говорится в тексте распоряжения.

Как сообщало ИА Регнум, Павел Заборщиков являлся работником Федеральной антимонопольной службы с 2004 года. До 2021 года занимал должность начальника управления делами, с 2012 по 2015 — руководителя административного управления, а с 2015 году стал главой секретариата руководителя ФАС РФ.

В 2019 году его назначили заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы. Это пост он покинул в январе 2021 года.