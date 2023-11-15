Горловка, ДНР, 15 ноября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Жители Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике остались без электроснабжения в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 15 ноября сообщил мэр города Иван Приходько.

Павел Лисицын/РИА Новости

«В результате обстрела Горловки с позиций украинских карателей повреждена одна из подстанций», ― написал он в Telegram-канале.

Также, по его словам, обесточен микрорайон «Квартал 245» и три насосные подстанции.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за прошедшие сутки 14 ноября украинская армия 11 раз открывала огонь по территории республики. По Горловке выпустили шесть снарядов. В Никитовском районе Горловки и Куйбышеском районе Донецка ранения получили три мирных жителя, в том числе четырёхмесячный ребёнок.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября жители посёлка шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловки остались без электроснабжения. Это стало результатом обстрела населённого пункта со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). От ударов значительные повреждения получили линии электропередачи в посёлке.

Более 27,8 тыс. бытовых абонентов остались без электроснабжения 10 октября в Донецкой Народной Республике в результате обстрела региона со стороны украинской армии. Всего на территории ДНР было обесточено 238 трансформаторных подстанций.