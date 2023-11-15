Вашингтон, 15 ноября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. В автомобильной аварии с участием пяти транспортных средств, включая школьный автобус, в американском штате Огайо погибли шесть человек. Об этом 15 ноября сообщило отделение телекомпании CBS со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным последних, три человека из числа погибших были пассажирами автомобиля, ехавшего за школьным автобусом.

Уточняется, что ещё 18 человек, включая 15 учеников старшей школы, направили в медучреждения. Данных об их состоянии не приводится, причины ДТП не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября протаранившая на переезде в Екатеринбурге выехавшую на рельсы иномарку электричка скрылась с места ДТП. В результате аварии пострадал водитель легкового автомобиля.

Ранее в этот же день стало известно, что два человека погибли и ещё четверо пострадали при столкновении трёх автомобилей, включая пассажирскую «Газель», в Липецкой области. ДТП произошло у села Казино в Задонском районе.