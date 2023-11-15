Вашингтон, 15 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. В центре Вашингтона прошёл митинг в поддержку Израиля. На улицы вышли тысячи местных жителей. Об этом сообщил телеканал ABC.

Aaron Schwartz/Global Look Press

Протестующие, многие из которых были одеты в цвета флага Израиля, собрались у монумента Джорджу Вашингтону и здания Капитолия. Участники мероприятия несли плакаты и транспаранты с лозунгами на английском языке и иврите, призывающими уничтожить палестинское радикальное движение ХАМАС, а также продолжать борьбу за жизнь израильтян.

Главным лозунгом «Марша за Израиль» стала фраза «Верните их домой!», призывающая к скорейшему освобождению израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

В мероприятии также приняли участие лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и спикер палаты представителей американского законодательного органа Майк Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября пропалестинские протестующие собрались возле дома президента США Джо Байдена в Делавэре с требованием прекращения огня в секторе Газа. В акции протеста приняла участие активистка Линда Сарсур, дочь палестинских иммигрантов в США. К митингующим присоединились тысячи человек. Толпа дошла до дома американского лидера.

На улицах Нью-Йорка 9 ноября прошли митинги с участием сотен демонстрантов в поддержку Палестины. Люди требовали свободы для палестинцев.

В Лондоне в ходе пропалестинских демонстраций 11 ноября девять полицейских пострадали при разгоне активистов, 126 участников задержали. Протестующие запускали пиротехнику, пытались прорваться к огражденному военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших. Аресты начались после того, как фейерверки попали в лица полицейских.