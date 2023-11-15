Красный Лиман, ДНР, 15 ноября, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Артиллерийский расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Центрального военного округа выбил пехоту Вооружённых сил Украины из замаскированного опорного пункта под Красным Лиманом, сообщили в Министерстве обороны 15 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Расчёты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа… провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район», — приводит «РИА Новости» сообщение оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что корректировка артиллерийского огня осуществлялась при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, во вторник, 14 ноября, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 210 человек убитыми и раненными, а также одну боевую машину пехоты Bradley, гаубицу M119 Paladin производства США и три пикапа.